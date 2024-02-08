روسيا: نمو الاقتصاد فى 2023 كان الأعلى خلال 10 أعوام

قالت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، إن النمو الاقتصادي الروسي في عام 2023، تبين أنه الأعلى خلال العقد الماضي، باستثناء فترة ما بعد "كوفيد-19" مباشرة.

وأوضح تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية أمس الاربعاء، أنه "وفقًا للتقدير الأول لهيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% حتى نهاية عام 2023، وهو ما يفوق غالبية التوقعات".

وأضاف التقرير، أن مؤشر النمو ارتفع بنسبة 2.3% مقابل المستوى الذي كان عليه قبل عامين، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سينمو بنسبة 2.3% في عام 2024.