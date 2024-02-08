تركيا توقف 147 مشتبهًا بانتمائهم لـ"داعش"

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن السلطات التركية أوقفت 147 مشتبهًا بالانتماء لتنظيم "داعش".

وأشار يرلي قايا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إلى أن العملية المتزامنة شنتها قوات مكافحة الإرهاب في 33 ولاية.

ونشر وزير الداخلية مشاهد من العملية.

وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" ردًا على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار عدة سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

ومن الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا، هجوم وقع ليلة رأس السنة في عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.