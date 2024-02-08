الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا توقف 147 مشتبهًا بانتمائهم لـ"داعش"

تركيا
تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن السلطات التركية أوقفت 147 مشتبهًا بالانتماء لتنظيم "داعش".

وأشار يرلي قايا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إلى أن العملية المتزامنة شنتها قوات مكافحة الإرهاب في 33 ولاية.

ونشر وزير الداخلية مشاهد من العملية.

وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" ردًا على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار عدة سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. 

ومن الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا، هجوم وقع ليلة رأس السنة في عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.

وزير الداخلية التركي السلطات التركية داعش تركيا اسطنبول

مواد متعلقة

"الشيوخ الأمريكى" يفشل فى تصويت حول رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل

مقتل قيادى من فصيل عراقى مسلح بضربة جوية أمريكية

عاجل.. قذائف المدفعية الإسرائيلية تنهمر على مجمع الشفاء الطبى

مجلس الشيوخ الأمريكى يُناقش حزمة المساعدات الخارجية دون سياسة الحدود

عاجل.. الأمم المتحدة تطلق نداءً لإغاثة 25 مليون سودانى

روسيا: نمو الاقتصاد فى 2023 كان الأعلى خلال 10 أعوام

عاجل.. القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا قياديًا فى كتائب حزب الله العراقى بمسيرة فى بغداد

عاجل.. الحوثيون يعلنون تعرّض محافظة الحديدة لقصف أمريكى بريطانى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"