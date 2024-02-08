مقتل قيادى من فصيل عراقى مسلح بضربة جوية أمريكية

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارة جوية في العراق، أمس الأربعاء، أدت إلى مقتل قيادي في «فصيل موالٍ لإيران متورط بشن هجمات على القوات الأمريكية».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربة الجوية جاءت «ردًا على الهجمات على جنود أمريكيين» وأدت إلى مقتل «قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولا عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان «لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين»