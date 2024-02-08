مجلس الشيوخ الأمريكى يُناقش حزمة المساعدات الخارجية دون سياسة الحدود

يجري مجلس الشيوخ الآن تصويتًا إجرائيًا لبدء عملية مناقشة حزمة المساعدات الخارجية دون بنود أمن الحدود.

وسوف تقدم المال لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ولا يتطلب هذا التصويت سوى أغلبية بسيطة لكي ينجح، لكن هذا سيتطلب في النهاية تصويتًا آخر للتغلب على عتبة 60 صوتًا من أجل كسر المماطلة.

وفي حين أن مجلس الشيوخ قد يحصل على أغلبية بسيطة في هذا التصويت الأول، فمن غير الواضح ما إذا كان المجلس سيحصل على 60 صوتا في نهاية المطاف، لأن الجمهوريين يطالبون بالتوصل إلى اتفاق للنظر في تعديلاتهم على مشروع القانون الأساسي.