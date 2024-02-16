السودانى: الحكومة تسعى لإنهاء وجود التحالف الدولى فى العراق

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن الحكومة تسعى لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.

وأفادت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها اليوم، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

رئيس الوزراء: العراق يمثل اليوم أرضًا خصبة للاستثمارات والعمل الاقتصادي

وبحث "السوداني"، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وأهمية الارتقاء بها وتعزيزها في جميع الجوانب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، لافتًا إلى أن العراق يمثل اليوم أرضًا خصبة للاستثمارات والعمل الاقتصادي، وأن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية.

رئيس الوزراء العراقي يطالب الدول الكبرى بإنهاء الحرب في غزة

وأكد "السوداني" أن الحكومة العراقية تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق، والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دول التحالف.

وحول حرب الإبادة في قطاع غزة، لفت رئيس الوزراء العراقي إلى ضرورة أن تمارس الدول الكبرى دورها بإنهاء الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم، ووجوب حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، بعد التدمير الشامل الذي خلفته قوات الاحتلال في قطاع غزة.

من جانبه، عبّر كاميرون عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع العراق، بما يحقق المنفعة المتبادلة، مؤكدًا أن هذه العلاقات يجب ألا تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري تنظيمه من خلال مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي، بل إن بلاده ترغب في إيجاد شراكات متعددة مع العراق، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية.

من جانب آخر، كشف مصدر أمني عراقي عن تفاصيل إلقاء القبض على زوجتي وابنة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي.