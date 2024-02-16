الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عائد الهلالى يكشف لـ"الدستور" أبرز السيناريوهات لخروج القوات الأمريكية من العراق

عائد الهلالي
عائد الهلالي

تحدث السياسي العراقي وعضو البرلمان العراقي عائد الهلالي، عن أبرز السيناريوهات حول خروج القوات الأمريكية من العراق، مشيرًا إلى أن الأطراف كافة تبدو ذهبت باتجاه الحوار والتهدئة، خصوصا بعد عملية اغتيال المشتل في وسط بغداد والتي ذهب ضحيتها الشهيد أبو باقر الساعد وعليه فالرسائل فهمت من الطرفين، وذهبوا إلى جولة من الحوار على أن تتعهد الحكومة العراقية بالضغط على الفصائل من أجل الالتزام بالتهدئة وعدم السماح لأي طرف بالتصعيد. 

إيران لعبت دورًا كبيرًا بشأن هذا الملف 

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وأضاف الهلالي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "أعتقد أن إيران أيضا لعبت دورا كبيرا جدا في هذا الصدد وعليه اتفق الطرفان خلال الجولة التي عقدت في بغداد ما بين وفد فني من الحكومة العراقية ونظيره الأمريكي برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على جملة من النقاط منها، تقييم الوضع الأمني في البلاد وكذلك الوقوف على مستوى جاهزية المؤسسة الأمنية العراقية وما تحتاج إليه كذلك الانسحاب سوف يكون تدريجيا وتبقى الأمور بكل تأكيد مرتبطة ومرهنة بالملفات الإقليمية وعلى وجه التحديد إنهاء الصراع في غزة وخفض التصعيد ما بين إيران  الولايات، كما أن لملف العراقي  قطعا جزء اساسي من الملف الإقليمي .

-السيناريو الثاني

وتابع أن السيناريو الثاني هو أن يقوم العراق بإعادة إنتاج الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة ما بين الولايات المتحدة وفيتنام، وأن يصبح العراق قطبا إقليميا ودوليا بشرط أن تلتزم حكومة الولايات المتحدة بتعهداتها أمام العراق، كما ألا يكون الاتفاق الجديد شبيه باتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية والتي عقدت بين العراق وأمريكا قبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق 2011. 

وأضاف أما إذا لم تتقدم العلاقة بين البلدين بشكل إيجابي فإن العراق من الممكن أن يتعرض إلى ضغوط كثيرة أمنية واقتصادية وسياسية كما هو الحال في إيران وتركيا ولبنان وعليه فالنظر إلى المصلحة الوطنية بعقلانية هو ما يجب أن تذهب إليه حكومة السيد السوداني من أجل أن تتجاوز المرحلة الحالية وهي مرحلة مليئة بالتحديات خصوصا أن العراق بات يستعيد عافيته ويعود كلاعب أساسي في رسم سياسات المنطقة والعالم .

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