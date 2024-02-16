الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ضربة جديدة لتنظيم داعش الإرهابى فى العراق

داعش
داعش

كشف مصدر أمني عراقي، تفاصيل إلقاء القبض على زوجتي وابنة ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي.

ونقلت صحيفة بغداد اليوم عن المصدر الأمني العراقي؛ أن الدور المهم والأبرز كان من خلال المتابعة المخابراتية وكشف أهم الخيوط، حيث تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على زوجتي زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وابنته".

وقال المصدر أيضا: "عملية القبض والاسترداد تمت من احدى الدول المجاورة للعراق، وتمكن الجهاز من التوصل الى هوياتهن واماكن اختبائهن ولديهن جنسيات غير عراقية".

وأتم  المصدر: “بعد تحقيقات مطولة اعترفن بارتباطهن بالبغدادي  وخلال التحقيقات الأولية انكرن ارتباطهن بالبغدادي وتطلب الامر اجراء فحص الـ DNA لاثبات ذلك، وبعد ظهور نتائج الفحص اتضح دقة معلومات جهاز المخابرات وتم تدوين اعترافاتهن واحالتهن الى الجهات القضائية المختصة”.

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