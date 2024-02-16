الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجبهة الشعبية: السجون الإسرائيلية تشن حملة انتقامية بحق الأسرى بتعليمات من بن غفير

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إن ما تسمى مصلحة السجون الإسرائيلية تشن حملة انتقامية بحق الحركة الأسيرة، ضمن المخططات الاحتلالية الممنهجة التي اتخذتها بعد تاريخ السابع من أكتوبر الماضي، بتعليمات من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

المؤسسات الدولية تتنصل من مسئولياتها ومهامها الأساسية فى متابعة أوضاع الأسرى

وأضافت الجبهة الشعبية، في بيان لها اليوم، أن المؤسسات الدولية، ومنها الصليب الأحمر الدولي، التي تهربت من مسئولياتها في الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، تتنصل أيضا اليوم من مسئولياتها ومهامها الأساسية في متابعة أوضاع الأسرى، وتغض البصر على انتهاكات وجرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق الأسرى، خاصة من أبناء قطاع غزة، بعد تاريخ السابع من أكتوبر، وذلك حسب عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية.

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مؤسسات الأسرى: 8800 معتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال منذ أكتوبر الماضى

وفي وقت سابق من اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بعض الأسرى والمعتقلين عبر معبر كرم أبوسالم صباح اليوم، ووثقت وسائل الإعلام الفلسطينية آثار التعذيب على أجساد الأسرى.

الاحتلال اعتقل 7040 من الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة

وسبق وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7040 مواطنا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت في بيان صحفي، أمس الخميس، عن أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

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"النوم على الأرض ونقص الأغطية".. كواليس معاناة المعتقلات في سجون الاحتلال

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، وبيت لحم، والخليل، ونابلس، وجنين، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُذكر أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 132 يومًا من العدوان والإبادة الجماعية، ويرفض تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

الجبهة الشعبية الحركة الأسيرة السجون الإسرائيلية بن غفير الصليب الأحمر الدولي الإحتلال الإسرائيلي

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