مؤسسات الأسرى: 8800 معتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال منذ أكتوبر الماضى

أعلنت مؤسسات الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت أكثر من 6255 حالة اعتقال في مدن الضفة الغربية منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر، وحتى نهاية ديسمبر الماضي.

وأضافت المؤسسات في بيان لها، اليوم، أن الاحتلال اعتقل في الفترة المذكورة 210 سيدة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وأكثر من 355 طفلًا، لافتة إلى أن حصيلة حملات الاعتقال تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن تم احتجازهم.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بلغ 50 صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال 35، وجرى تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداري.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن أوامر الاعتقال الإداري بلغت 2990 أمرًا، ما بين أوامر جديدة وتجديد، منها أوامر أُصدرت بحق أطفال ونساء، مشددة على أن هذه الإحصائيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.

مؤسسات الأسري: استشهاد 7 معتقلين داخل سجون الاحتلال

ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أنه ترافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة منها تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتخريب والتدمير الواسعان في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية، تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.

وذكرت أن الفترة المذكورة شهدت استشهاد 7 معتقلين داخل معتقلات الاحتلال.

وأكدت مؤسسات الأسرى، أن إجمالي عدد المعتقلين في معتقلات الاحتلال بلغ نهاية شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 8800، من بينهم أكثر من 3290 معتقلًا إداريًا، و661 صنفوا كمقاتلين غير شرعيين، من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة المعتقلات.