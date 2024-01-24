الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للمرة الثانية.. وزير بحكومة الاحتلال يدعو لقصف غزة بـ"قنبلة نووية"

وزير تراث الاحتلال
وزير تراث الاحتلال الإسرائيلي أميخاي إلياهو

أعاد وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أميخاي إلياهو، اليوم الأربعاء، تكرار تصريحاته الداعية لقصف قطاع غزة  بقنبلة نووية".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه خلال زيارة إلى مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أعاد إلياهو تأكيد دعوته لإسقاط سلاح نووي على قطاع غزة.

وأضافت: “إلياهو” أشار إلى أن  محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تعرف مواقفه".

وكان “إلياهو” أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع نوفمبر الماضي، وأثار ردود أفعال رافضة على المستوى الدولي.

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الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

 

دعوات مماثلة لسياسيين إسرائيليين

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها وزير أو سياسيون إسرائيليون إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة الفقير والمحاصر، مع دخول الحرب يوم العاشر بعد المائة.

ففي 2 نوفمبر، دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيغلين، على حسابه بمنصة "إكس" ضمنا إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة؛ حيث نشر في تغريدته، صورة لمدينة هيروشيما اليابانية بعدما دمرتها القنبلة النووية الأمريكية عام 1945، إبان الحرب العالمية الثانية.

وكتب باقتضاب: "كم عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في معركة هيروشيما؟".

وفي 11 أكتوبر، دعت تالي جوتليف، وهي نائبة في الكنيست عن الليكود، جيش الاحتلال إلى "الانتقام العنيف باستخدام السلاح النووي" في غزة ردًا على هجوم حماس.

وكتب جوتليف: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي"، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وصاروخ أريحا عابر للقارات وقادر على حمل رءوس نووية ويصل مداه إلى أكثر من 6500 كيلومتر.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا ضمنت تصريحا سابقا لوزير تراث الاحتلال بشأن إسقاط سلاح نووي على غزة باعتباره دعوة لارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة.

وزير تراث الاحتلال أميخاي إلياهو قنبلة نووية غزة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا

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