الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية
علقت وزارة الخارجية على تصريحات وزير إسرائيلي من اليمين المتطرف، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.
وقالت الخارجية إن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية.
وأكدت أنه على المجتمع الدولي التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية.
وتابعت وزارة الخارجية: "العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل".