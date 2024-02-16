الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استشهاء 3 انقطع عنهم الأكسجين بمجمع ناصر الطبى فى قطاع غزة

غزة
غزة

استشهد ثلاثة مرضى، صباح اليوم الجمعة، في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المجمع، باستشهاد ثلاثة مرضى في غرفة العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين جراء انقطاع الكهرباء.

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كما أعلنت المصادر أن سيدتين وضعتا مولوديهما في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي.

وقالت المصادر إن قرب نفاد الوقود والحصار الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدج في المجمع، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية، ومناشدة المؤسسات الأممية كل بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع.
 

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وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرًا صحيًا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.

 

الاحتلال يرتكب 9 مجازر في غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا

 ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ133 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا و104 مصابين؛ لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28663 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68395، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع أكتوبر الماضي.

مجمع ناصر الطبي خان يونس قطاع غزة العناية المركزة الأوكسجين

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استشهاء 3 انقطع عنهم الأكسجين بمجمع ناصر الطبى فى قطاع غزة

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