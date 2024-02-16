الجمعة 16 فبراير 2024
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عالم

عاجل.. الأردن يرسل طائرتى مساعدات جديدتين إلى غزة

مساعدات
مساعدات

أرسل الأردن طائرتي مساعدات جديدة لسكان غزة، وفقًا لما ذكرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي بينت أن المساعدات دخلت القطاع من خلال معبر رفح في مصر.

 

وبحسب بيان الهيئة، حملت الطائرتان على متنهما المواد والمستهلكات الطبية، وجرى إرسالهما بالتعاون بين الهيئة والقوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبدعم مشترك من منظمة (Human Appeal).

 

وأكد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، استمرار الجسر الجوي ويرافقه الجسر البري في إدخال المساعدات لأهل غزة.

 

ووصل عدد الطائرات المرسلة من الأردن إلى غزة 52 طائرة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.

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