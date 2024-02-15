بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن خسائر الأرواح فى غزة

تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، وقال إن بلاده "تشعر بقلق عميق" بشأن الخسائر في أرواح المدنيين في غزة، وفقًا لمتحدث باسم داونينج ستريت.

وقال المتحدث إن سوناك أعرب أيضًا عن قلق المملكة المتحدة بشأن "التأثير الإنساني المدمر المحتمل" لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

الاولوية العاجلة للتفاوض على هدنة انسانية

وأضاف المتحدث باسم داونينج ستريت أن سوناك "أكد مجددا أن الأولوية العاجلة يجب أن تكون للتفاوض على هدنة إنسانية للسماح بالإفراج الآمن عن الرهائن وتسهيل وصول المزيد من المساعدات إلى غزة بشكل كبير، مما يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام على المدى الطويل".

وقال المتحدث إن رئيس الوزراء حث إسرائيل على فتح "معبر كيرم شالوم والسماح بإيصال المساعدات الدولية بحرا عبر ميناء أشدود".

بالإضافة إلى ذلك، شدد سوناك على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وحماية البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والملاجئ.

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، "خالص تعازيه" لمراهقين أمريكيين "ورد أنهما قُتلا" في الضفة الغربية، وقال إنه يجب إجراء تحقيق في وفاتهما.

كانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن شابين أمريكيين من أصل فلسطيني يبلغان من العمر 17 عامًا قُتلا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية في أقل من شهر.

لقد أوضحنا أنه فيما يتعلق بالحوادث التي أشرت إليها، يجب إجراء تحقيق. نحن بحاجة للحصول على الحقائق. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في ألبانيا ردا على سؤال من أليكس ماركوارت من شبكة سي إن إن: “إذا كان ذلك مناسبا، فيجب أن تكون هناك مساءلة”.

