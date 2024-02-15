استشهاد 8 من أفراد الجيش السورى فى اشتباكات مع داعش بوسط البلاد

استشهد 8 عناصر من الجيش السوري، وأصيب أربعة آخرون، في اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش في منطقة "دويزين" ببادية سلمية الشرقية قرب مدينة حماة بوسط سوريا.

وكشفت صحيفة "الوطن" السورية، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن مصدر ميداني قوله إن الاشتباكات دارت مع الدواعش ليل الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم.

وحدات الجيش كثفت عملياتها البرية بتمشيط قطاعات البادية أمس

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش كثفت أمس عملياتها البرية بتمشيط قطاعات البادية بحثًا عن خلايا التنظيم الإرهابي، في حين أغار الطيران الحربي السوري والروسي المشترك على مواقع للدواعش في منطقتي السخنة وتدمر ببادية حمص الشرقية وفي بادية دير الزور الغربية.

سلسلة اشتباكات متصاعدة

الهجوم هو الأحدث في سلسلة اشتباكات متصاعدة في صحراء شرقي سوريا بين المسلحين والجيش السوري المدعوم من فصائل متحالفة مع إيران.

ولجأ مسلحو داعش إلى الصحراء في مناطق نائية بسوريا وعلى طول الحدود العراقية- السورية، حيث يواصلون شن هجمات بعد مرور ما يقرب من 5 سنوات على هزيمة التنظيم في سوريا عام 2019.

وتنفذ القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة العديد من العمليات ضد فلول مسلحي داعش.

وللولايات المتحدة ما يقرب من 900 جندي في سوريا يركزون على مواجهة فلول التنظيم.

وتبنى "داعش" الهجوم الذي قيل إنه وقع قرب بلدة السخنة، وقال إنه مقاتليه استولوا أيضًا على الأسلحة التي تركها جنود فروا من الهجوم، وأضرموا النار في الثكنة.