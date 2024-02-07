الجيش الأردنى يكشف عن مقتل 3 مهربين.. وإصابة أحد حرس الحدود على الحدود السورية

كشف بيان صادر عن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي عن تعرض المناطق الشرقية من الحدود الأردنية السورية إلى محاولة تهريب ومرور عصابة من عصابات المخدرات وتهريب الأسلحة من الجانب السوري.

وقال المصدر، في البيان الذي وصلت "الدستور" نسخة عنه، إن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر الأربعاء، ضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

المصدر العسكري في الجيش العربي قال إن العملية نتجت عنها إصابة أحد مرتبات قوات حرس الحدود الأردنية، أثناء عملية الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك وحالته الصحية حرجة.

عمليًا، تقوم القوات المسلحة في المنطقة الشرقية بكل عزم على حماية الحدود، وهي ماضية في استخدام كل القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وفي محصلة العملية، لفت المصدر إلى أنها أسفرت عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين، من أفراد العصابات السورية المتخصصة في تهريب المخدرات، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.