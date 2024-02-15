الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خلال 24 ساعة.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر ضحيتها 87 شهيدًا فى قطاع غزة

اطفال فلسطين
اطفال فلسطين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 87 شهيدًا، و104 جرحى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 28663، والجرحى إلى 68395، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددًا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وفي وقت سابق، استُشهد 10 مواطنين بينهم 4 أطفال، ظهر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 87 شهيدًا، و104 جرحى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28663، والجرحى إلى 68395، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان

وفي وقت سابق، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان، والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين؛ لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية، حيث استشهد سبعة أشخاص من عائلة واحدة بالقصف الإسرائيلي.

وقال ميقاتي، في تصريحات نشرها مجلس الوزراء اللبناني، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، صباح الخميس، إنه تشاور مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، بشأن تمادي العدوان وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه، وطلب تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو".

وأشار إلى أنه طلب من وزير البيئة الدعوة إلى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع، كما اطلع من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة.

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