السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: لن نرضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسئولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف في بيان صادر عن حماس، اليوم السبت، أن الحركة تعمل بمسئولية للعمل على إنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.

وتابع: الحركة أبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا لكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.

وشدد على أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار.

وتابع: كلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.

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"فتح" تكشف حقيقة تراجع الاحتلال الإسرائيلى عن اجتياح رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلى

وفي وقت سابق أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال 100 شخص كانوا بداخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت القناة الــ12 الإسرائيلية، عن متحدث باسم جيش الاحتلال، قوله إن عناصر الفرقة 98 يواصلون عملهم في منطقة خان يونس.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال اعتقل، حتى الآن، نحو 100 شخص.

ومبررًا عملية الاعتقال من داخل أكبر مستشفيات جنوب غزة، زعم جيش الاحتلال أن المعتقلين مشتبه بهم في ما سماه نشاطًا إرهابيًّا داخل مستشفى ناصر.

وفي وقت سابق، أفادت صحة غزة بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُبقي خمسة كوادر طبية مع 120 مريضًا في مبنى ناصر القديم وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين.

وأشارت إلى أن الكهرباء لا تزال منقطعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات، ما ينذر باستشهاد المرضى والجرحى الذين يحتاجون لأكسجين.

ولفتت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع إخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتها.

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