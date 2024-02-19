حماس: 3 شروط لن نتنازل عنهم لإطلاق سراح المحتجزين

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة الدكتور خليل الحية، اليوم الاثنين، إن إعادة المحتجزين الاسرائيليين، سيكون وفق ثلاث شروط، الأول إغاثة الشعب الفلسطيني وعودته إلى حياته الطبيعية، ثانيا وقف العدوان، ثالثا تبادل أسرى حقيقي يحرر أسرى حماس الـ 10،000 في سجون الاحتلال.

وأضاف الحية خلال تصريحات تليفزيونية: "نقول لعائلات الأسرى الصهاينة أن نتنياهو لا يهمه مصيرهم، وفي الوقت الذي كانت حماس تطعم هؤلاء الأسرى مما يأكل شعبنا وتوصل لهم الدواء والكساء كان الاحتلال الاسرائيلي يقصفهم ويقصف شعبنا معهم، لأن نتنياهو يريد أن يقتلهم جميعا".

مفاوضات الهدنة

أما بشأن مفاوضات الهدنة، قال نائب رئيس حركة حماس في غزة:" نتنياهو تراجع في رده النهائي الأسبوع الماضي عما كان قد وافق عليه في ورقة باريس، وأقول أن الاحتلال اليوم يستخدم إطالة المعركة بأكاذيب وآمال لن يصل اليها، فمرة يقول الثمن الغالي الذي تطلبه الحركة من في مقابل الاسرى عندنا ومره يقول أنه يريد أن يفكك المقاومة وما تبقى من قدرات القسام في رفح".

وأكد الحية أن نتنياهو ليس جادا في الوصول لاتفاق ينهي العدوان ويغيث الشعب الفلسطيني ويخرج الاحتلال من غزة بعد هذا العدوان الطويل الذي تجاوز أربعة شهور، حتى تعود المنطقة إلى حالة الهدوء كما كانت لأنه يريد أن يواصل المعركة لا لهدف إلا أن يحفظ كرسيه.