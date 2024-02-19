دراما رمضان 2024.. علي الطيب وأمير المصري يروجان لبوسترات "مليحة"

روج النجمان أمير المصري وعلي الطيب لأحدث أعمالهم الفنية "مليحة"، والتي من المقرر عرضها في دراما رمضان المقبل عام 2024، بعد الانتهاء من تصويرها بشكل شبه كامل من قبل المخرج عمرو عرفة، حيث ستكون جاهزة للعرض في رمضان 2024.

ونشر الثنائي علي الطيب وأمير المصري صورة البوستر الخاص بهم عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقين عليها بعبارة "مليحة شهر رمضان 2024"، وتلقوا الكثير من التمنيات من جانب جمهورهم بالتوفيق والنجاح خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل مليحة

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.



ويقدم الفنان والنقيب الدكتور أشرف زكى شخصية "خال" الفنان دياب في أحداث مسلسل "مليحة"، الذي يتناول القضية الفلسطينية، كما تجسد الفنانة ميرفت أمين شخصية والدة دياب في الأحداث.

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضي مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل رشدي الشامي، خالد كمال، على صبحي، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.