الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بوستر جديد لكريم عبدالعزيز فى "الحشاشين" رمضان 2024

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

على قدم وساق يقوم صناع مسلسل “الحشاشين” بتصوير آخر مشاهد العمل الرمضاني الجديد ليكون جاهزا بشكل كامل للعرض في الماراثون الرمضاني القادم 2024.

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ونشرت المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترا جديدا من أحداث مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز اتسم بالتشويق من جانب الشخصية التي يقدمها كريم خلال العمل الجديد. 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب،  إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

وتجسد الفنانة ميرنا نور الدين دور فتاة تدعى دنيا زاد وستكون زوجة كريم في المسلسل، والطفل عمر عيسى فهو يجسد شخصية حسن الصباح وهو في مرحلة الطفولة، وقام بدراسة الشخصية جيدا والتي قال عنها إنها غامضة جدا، أما الفنان اللبناني نيقولا معوض فهو يجسد شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسس فرقة "الحشاشين"، وبالنسبة لفنان تامر مجدي فهو يجسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما.

كريم عبدالعزيز بمسلسل الحشاشين
كريم عبدالعزيز بمسلسل الحشاشين
الحشاشين المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل الحشاشين الماراثون الرمضاني القادم ٢٠٢٤ بالتشويق

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