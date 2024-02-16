مسلسلات رمضان 2024| أسما إبراهيم بشخصية جديدة فى "عتبات البهجة"

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة" عن البوستر التشويقي الخاص بالفنانة أسما إبراهيم، وذلك بدورها في المسلسل الرمضاني الجديد المنتظر مشاركته في الماراثون الدرامي المقبل.

وظهرت أسما في البوستر، وهي مرتدية ملابس قديمة تظهر شكل الشخصية التي تقدمها خلال العمل الجديد.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة حول بهجت الأنصاري، الذي يجسده النجم يحيي الفخراني، وهو "إنفلونسر" على "يوتيوب" وله متابعون، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي باسم عتبات البهجة، يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح، ويحث متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة مسلسل عتبات البهجة بجانب الفنان الكبير يحيى الفخراني كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة.