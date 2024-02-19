مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور محمد دياب في مسلسل مليحة

يُشارك النجم دياب في السباق الرمضاني 2024 بمسلسله "مليحة" أحد الأعمال الفنية ضمن قائمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمُنتظر عرضه في رمضان المُقبل 2024، حيثُ يفصلنا أقل من شهر على انطلاق الشهر المبارك.

ويكثّف أبطال وصُنّاع مسلسل مليحه بطولة دياب، تصوير مشاهد العمل، والمُتوقع أن يكون مفاجئة للمتابعين، خاصة وأنَّه يتناول قصة فلسطينية.

تفاصيل دور محمد دياب في مسلسل مليحة

يظهر دياب، ضمن الأحداث بشخصية ضابط يدعى أدهم، وتقلب شخصية دياب ضمن العمل الأحداث رأسا على عقب، الذي سيكون له لقاء مع مليحة الشخصية التي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، ويصبح دياب له دور كبير في رحلة مليحة وعائلتها.

أحداث مسلسل مليحة بطولة دياب

تدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

تشارك ضمن أحداث العمل الممثلة الفلسطينية سيرين خاص، التي ولدت في 22 أكتوبر 1996، في غزة، ونشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم "عَلَم" للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).

عدد حلقات مسلسل مليحة

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.