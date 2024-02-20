الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فى اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية.. أبرز جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة

برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "دي إم سي" انفوجرافًا يرصد أبرز جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وجاءت أبرز الجهود كالتالي:

100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة من أبرز جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية الفئات الأكثر احتياجًا والارتقاء بهم اجتماعيا واقتصاديا.

نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 5.3 مليون سيدة.

عدد المستفيدات من منظومة التموين 4.31 مليون سيدة بنسبة 4.49% من إجمالي المستفيدين.

تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم.

تخصيص أكثر من مليار جنيه صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات.

6.3 مليار جنيه سنويًا لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألف سيدة.

أكثر من 500 فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة".

تأهيل أكثر من 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية.

انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث المرحلة الابتدائية لتصل إلى 18% عام 2021 /2022، مقابل 45% عام 2013 /2014.

أكثر من مليوني سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 3.49% من إجمالي المستفيدين.

 

 

السفيرة عزيزة جهود تحقيق العدالة وتمكين المرأة

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