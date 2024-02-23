35 مليار دولار.. الحكومة تكشف تفاصيل الاتفاق المالى فى مشروع تطوير رأس الحكمة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاتفاق المالي لمشروع رأس الحكمة الاستثماري، موضحًا أنه ينقسم لجزءين، جزء مالي يسدد مقدمًا، وحصة من الأرباح طول مدى المشروع.

وأوضح خلال المؤتمر، أن الاتفاق المالي سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بإجمالي 35 مليار دولار على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن 10 مليارات دولار تأتي من الخارج، بالإضافة إلى تنازل الشركة القابضة الإماراتية عن جزء من الودائع الإماراتية.

وأردف أن الدفعة الثانية ستنقسم إلى 14 مليار دولار تأتي من الخارج، وتنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع بقيمة 6 مليارات دولار، وبالتالي سيدخل إلى الدولة نقد أجنبي 24 مليار سيولة بالإضافة إلى 11 مليار ودائع.

وأشار إلى أن مصر سيكون لها 35% من أرباح المشروع.