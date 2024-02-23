الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحكومة تكشف تأثير مشروع رأس الحكمة على سعر صرف الدولار والاقتصاد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء خلال التوقيع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنهم على بعد خطوات قليلة من إتمام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد لقاء المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية، على هامش قمة دبي للحكومات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع مراسم شراكة بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة، أن من شأن كل هذا توفير القدر الكافي من العملة لتجاوز الأزمة وبداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجهها.

النقد رئيس البنك الدولي الاتحاد الأوروبي دبي والإمارات رأس الحكمة

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