الحكومة تكشف تأثير مشروع رأس الحكمة على سعر صرف الدولار والاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنهم على بعد خطوات قليلة من إتمام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد لقاء المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية، على هامش قمة دبي للحكومات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع مراسم شراكة بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة، أن من شأن كل هذا توفير القدر الكافي من العملة لتجاوز الأزمة وبداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجهها.