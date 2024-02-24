سياحة الشيوخ: الرئيس نفذ وعده بحل الأزمة الاقتصادية.. ورأس الحكمه نقلة كبيرة لقطاع السياحه

أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة أمس عن اتفاق مصري اماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة، سيحدث طفرة ونقلة كبيرة لقطاع السياحه في مصر، وسيصل بمعدلات تدفق السياح الي نسب تاريخيه.

وتقدم عضو سياحة الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بالشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي وعد واوفي في إيجاد حلول جذرية وواقعية للأزمات الاقتصادية، وايجاد حلول فوريه لتوفير الدولار والقضاء على السوق السوداء، من خلال استراتيجيه وطنيه، للوصول بالوطن الي بر الأمان، وأننا بهذه الخطوة بدأنا اول خطوات الإصلاح.

المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة

وتابع الدابي: أن المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة والتي تبلغ حوالي 170.8 مليون متر مربع، وموقعها الخلاب عززت افضليتها وستكون وجهه وقبلة سياحيه عالمية، وسوف تصل معدلات السياحه الي 30 مليون سائح ضمن خطط استراتيجيه لجذب السياح والاستثمار في المنطقة الواعدة.

ولفت محمد سعيد الدابي، بأن مصر حاباها الله بطبيعه خاصة جعلتها مقصدًا سياحيا لكل دول العالم وان راس الحكمة ستكون ركن مهم ولاعب مهم في السياحه في مصر حيث ستكون بها أنشطة تجارية وأنشطة سياحية ترفيهية مختلفة والمعتمدة على وجود أجمل شواطئ العالم في هذه المنطقة بالإضافة إنشاء مطار دولي في جنوب المدينة واقامة 2 ميناء لدعم وتعزيز سياحة اليخوت يزيد من الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطيران الذي يملك أسطول طيران ضخما سيساهم في زيادة معدلات الاشغالات في المدينه.

وبين عضو سياحة الشيوخ،أن هناك تفاؤل كبير بين العاملين في قطاع السياحة، بعد اتفاق راس الحكمة الذي سينقل مصر الي مراكز متقدمه في مجال وترتيب الوجهات السياحيه العالميه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.