السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

سياحة الشيوخ: الرئيس نفذ وعده بحل الأزمة الاقتصادية.. ورأس الحكمه نقلة كبيرة لقطاع السياحه

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة أمس عن اتفاق مصري اماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة، سيحدث طفرة ونقلة كبيرة لقطاع السياحه في مصر، وسيصل بمعدلات تدفق السياح الي نسب تاريخيه.

وتقدم عضو سياحة الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بالشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي وعد واوفي في إيجاد حلول جذرية وواقعية للأزمات الاقتصادية، وايجاد حلول فوريه لتوفير الدولار والقضاء على السوق السوداء، من خلال استراتيجيه وطنيه، للوصول بالوطن الي بر الأمان، وأننا بهذه الخطوة بدأنا اول خطوات الإصلاح.

المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة 

وتابع الدابي: أن المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة والتي تبلغ حوالي 170.8 مليون متر مربع، وموقعها الخلاب عززت افضليتها وستكون وجهه وقبلة سياحيه عالمية، وسوف تصل معدلات السياحه الي 30 مليون سائح ضمن خطط استراتيجيه لجذب السياح والاستثمار في المنطقة الواعدة.

ولفت محمد سعيد الدابي، بأن مصر حاباها الله بطبيعه خاصة جعلتها مقصدًا سياحيا لكل دول العالم  وان راس الحكمة ستكون ركن مهم ولاعب مهم في السياحه في مصر حيث ستكون بها أنشطة تجارية وأنشطة سياحية ترفيهية مختلفة والمعتمدة على وجود أجمل شواطئ العالم في هذه المنطقة بالإضافة إنشاء مطار دولي في جنوب المدينة واقامة 2 ميناء لدعم وتعزيز سياحة اليخوت يزيد من الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطيران الذي يملك أسطول طيران ضخما سيساهم في زيادة معدلات الاشغالات في المدينه.

وبين عضو سياحة الشيوخ،أن هناك تفاؤل كبير بين العاملين في قطاع السياحة، بعد اتفاق راس الحكمة الذي سينقل مصر الي مراكز متقدمه في مجال وترتيب الوجهات السياحيه العالميه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

لجنة السياحة مجلس الشيوخ اتفاق مصري اماراتي رأس الحكمة قطاع السياحة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

غدًا.. البرلمان يناقش تعديلات حماية المستهلك وجوازات السفر

برلمانية: صفقة رأس الحكمة تهدف لضخ عشرات المليارات في مصر

نائبة بالشيوخ: مشروع رأس الحكمة قادر على حل الأزمة الاقتصادية الحالية

برلمانى: صفقة تنمية رأس الحكمة تدعم جهود التنمية فى الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى اختراق طيران إسرائيلى للمجال الجوى المصرى

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ارتفاع معدلات الإصابة بـ"الحصبة" عالميًا يُثير المخاوف.. هل تحور الفيروس؟

وزارة التموين تكشف آخر استعدادات إطلاق معارض أهلًا رمضان (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟