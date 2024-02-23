الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نائبة بالشيوخ: مشروع رأس الحكمة قادر على حل الأزمة الاقتصادية الحالية

حياة خطاب
حياة خطاب

ثمنت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إعلان مجلس الوزراء اليوم تفاصيل الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الرقم هو الرقم الأضخم في تاريخ مصر.

وأضافت خطاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن هذه الصفقة الكبرى تعد مكسب اقتصادي على كافة المستويات من خلال ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري وهو ما سيساهم في عبور الأزمة الاقتصادية الحالية والتصدي للتحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

حل أزمة الدولار وتوفير فرص العمل وجذب ملايين السائحين أبرز العوائد المباشرة

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهود مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، معربة عن أملها في  أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى ضخمة لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشارت النائبة حياة خطاب، إلى أن هذه الصفقة ستساهم بشكل مباشر في القضاء على أزمة الدولار والتضخم وبالتالي ضبط الأسعار في الأسواق، كما ستساهم  في توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري، وجذب العديد من السائحين لمصر خلال السنوات المقبلة.

صفقة رأس الحكمة بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى ضخمة لصالح الاقتصاد الوطني

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بتوضيح رئيس الوزراء اليوم بأن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، وأن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات وليس بيع أصول، وانه سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

لنائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ مجلس الوزراء صفقة استثمار كيانات كبرى

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