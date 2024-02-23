الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو "اقتصادية الشيوخ": مشروع رأس الحكمة الأكبر استثماريًا في تاريخ مصر

ريهام عفيفي
ريهام عفيفي

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وثمَّنت النائبة ريهام عفيفي، في تصريحات صحفية اليوم، أهمية ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي والذي انتهى قبل قليل، من توجه الدولة لتنمية الساحل الشمالي من خلال  تنمية مجتمعات متكاملة، وإنشاء مدن جديدة وتوفير ملايين فرص العمل.

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الحكومة تكشف تأثير مشروع رأس الحكمة على سعر صرف الدولار والاقتصاد

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بعد رأس الحكمة.. صفقة أخرى من "العيار الثقيل" فى القريب العاجل

تنمية رأس الحكمة

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي، أن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر2052، مما يجعل هذا المشروع هو الأكبر استثماريًا في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع الاستثماري الضخم سيوفر العديد من فرص العمل للشباب المصري، وبالأخص من أهالي محافظة مطروح، خاصة مع تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، فضلًا عن مشاركة شركات ومصانع مصرية في تنفيذ هذا المشروع الاستثماري الضخم.

وشددت النائبة ريهام عفيفي، على أهمية المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء؛ لتوضيح كل تفاصيل الصفقة والتي تتضمن دخول استثمارات مباشرة خلال شهرين بقيمة 35 مليار دولار، وهو الرقم الأضخم في تاريخ مصر.

وأكدت عفيفي، أن مشروع رأس الحكمة سيكون البداية والنافذة للإعلان عن مشروعات استثمارية أخرى في القريب العاجل مما يوفر العملة الصعبة ويقضي على السوق الموازية للدولار.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيبدأ مراحل التعافي من الأزمة التي يعاني منها بسبب الأوضاع الإقليمية التي أثرّت على كثير من مصادر العملة الصعبة.

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