الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الأحد.. "اتصالات النواب" تناقش 7 طلبات إحاطة حول سوء خدمات شبكات المحمول

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، 3 إجتماعات الأحد القادم لمناقشة 7 طلبات إحاطة بشأن ضعف خدمات المحمول وسوء الشبكة في مناطق متعددة، ومطالبات بتركيب أبراج  جديدة لتقوية الشبكات. 

وتشمل الطلبات تلك المقدمة من  النائب تامر عبد القادر بشأن تركيب أبراج المحمول للطريق الجديد الرابط بين مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والنائب حمدي محمد حسن بشأن عدم وجود شبكات محمول على طريق بلاط منفلوط بمحافظة الوادي الجديد، والنائب محمد إسماعيل، بشأن ضعف تغطية شبكات المحمول بمنطقة حجر النواتية بمحافظة الإسكندرية. 

سوء خدمات شبكات المحمول والإنترنت

كما ستناقش اللجنة طلبات مقدمة من النائب ني نتر الغزاوي، بشأن تراجع وتدني الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات فينطاق محافظة القاهرة، والنائب إيهاب عبد العظيم، بشأن تضرر المواطنين من ضعف جميع شبكات المحمول وشبكات الإنترنت وعدم تركيب خطوط أرضية جديدة في جميع قري المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا. 

كما تناقش اللجنة طلبات مقدمة من النائب خالد بدوي، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول والإنترنت بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، والنائب  أحمد نشأت منصور بشأن تدني مستوي الخدمة المقدمة للجمهور بفروع مكاتب خدمة العملاء لاحدي شركات خدمات التليفون المحمول بمدينة سوهاج وعدم وجود عدد كافي من الموظفين يتناسب مع عدد العملاء المترددين على الفروع.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب النائب أحمد بدوي طلبات إحاطة خدمات المحمول أبراج جديدة

مواد متعلقة

برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فضحت جرائم الاحتلال

حملة الرئيس السيسى تكرم اتحاد شباب المصريين بالخارج عبر "زووم"

برلمانية: مصر قدمت أدلة بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية

"رياضة النواب" تتفقد المنشآت الشبابية بسفاجا والمدينة الرياضية بالغردقة

برلمانى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال

"صحة النواب" تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية بأسوان

دفاع النواب: تكريم الداخلية لأبنائها من الشهداء والمصابين رسالة شكر وعرفان

"صحة النواب" تتفقد مستشفى نصر النوبة ودراو المركزي بأسوان

الأكثر قراءة

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

وفاة الدكتور هانى الناظر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

آخرهم نصف جثة.. القتلة يتفننون في إخفاء جرائمهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس