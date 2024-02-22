الأحد.. "اتصالات النواب" تناقش 7 طلبات إحاطة حول سوء خدمات شبكات المحمول

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، 3 إجتماعات الأحد القادم لمناقشة 7 طلبات إحاطة بشأن ضعف خدمات المحمول وسوء الشبكة في مناطق متعددة، ومطالبات بتركيب أبراج جديدة لتقوية الشبكات.

وتشمل الطلبات تلك المقدمة من النائب تامر عبد القادر بشأن تركيب أبراج المحمول للطريق الجديد الرابط بين مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والنائب حمدي محمد حسن بشأن عدم وجود شبكات محمول على طريق بلاط منفلوط بمحافظة الوادي الجديد، والنائب محمد إسماعيل، بشأن ضعف تغطية شبكات المحمول بمنطقة حجر النواتية بمحافظة الإسكندرية.

سوء خدمات شبكات المحمول والإنترنت

كما ستناقش اللجنة طلبات مقدمة من النائب ني نتر الغزاوي، بشأن تراجع وتدني الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات فينطاق محافظة القاهرة، والنائب إيهاب عبد العظيم، بشأن تضرر المواطنين من ضعف جميع شبكات المحمول وشبكات الإنترنت وعدم تركيب خطوط أرضية جديدة في جميع قري المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

كما تناقش اللجنة طلبات مقدمة من النائب خالد بدوي، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول والإنترنت بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، والنائب أحمد نشأت منصور بشأن تدني مستوي الخدمة المقدمة للجمهور بفروع مكاتب خدمة العملاء لاحدي شركات خدمات التليفون المحمول بمدينة سوهاج وعدم وجود عدد كافي من الموظفين يتناسب مع عدد العملاء المترددين على الفروع.