الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس "اتصالات النواب": القمة المصرية التركية صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين

القمة المصرية التركية
القمة المصرية التركية بين الرئيسين السيسي وأردوغان

ثمّن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، لمصر ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن القمة المصرية التركية صفحة جديدة ومهمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار بدوي إلى أهمية الزيارة التي تأتى في وقت مهم للغاية في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولتان، معتبرًا إياها نقطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.

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"رجال الأعمال": زيارة أردوغان انفراجة تعزز التعاون الاقتصادى

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حزب "المصريين": زيارة أردوغان تدشين لمرحلة سياسية جديدة بين البلدين

ولفت إلى أن القاهرة وأنقرة أمام فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تتخذ سبيلًا لتكون أكثر شمولًا في مجالات السياسة والاقتصاد.

وتابع أن الزيارة تكتسب أهمية استثنائية، حيث تعد الأولى من نوعها إلى مصر منذ سنوات طويلة من الخلاف السياسي، وتبعث برسالة مفادها أننا نبدأ مرحلة جديدة متطلعين إلى مستقبل يسوده التعاون بما يحفظ أمن الدول واستقرارها.

وقال إن رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا يمهد لتحالف قوي جديد بين قوتين رئيسيتين بالإقليم، قادرتين معًا على مواجهة الأزمات الراهنة والمخططات التي تستهدف المنطقة.

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا رجب طيب أردوغان تركيا السيسي القمة المصرية التركية

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