"رجال الأعمال": زيارة أردوغان انفراجة تعزز التعاون الاقتصادى

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة أردوغان للقاهرة ولقاءه بالرئيس السيسي تمثل انفراجة سياسية تعزز من التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري.

وأضاف الزيات، هذه الزيارة تفتح شهية رجال الأعمال الأتراك في الاستثمار في مصر وعمل شراكات تجارية مع رجال الأعمال المصريين أكثر من أي وقت مضى، لأن لها مدلولًا شاملًا سياسيًا واقتصاديًا، متوقعًا تضاعف الاستثمارات التركية وحجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وقال يمكن للبلدين استغلال التقارب المصري التركي في التعامل التجاري بالعملات المحلية وسواء التبادل السلعي أو المالي في كثير من السلع والخدمات واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية.

وأضاف كذلك السيطرة على سوق الصرف للعملات الأ§جنبية ومنع وجود سعرين للعملة عنصر هام في جذب المستثمرين الأتراك والأجانب، بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح.

وأشاد الزيات، بجهود مجلس الأعمال المصري التركي المنشأ تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، في استمرار التعاون الاقتصادي في أصعب الظروف خلال 11 عامًا التي شهدت فيها العلاقات الدبلوماسية توترات.

وأكد أن السوق المصرية سوق واعدة لرجال الأعمال الأتراك، كما أن حجم اتفاقيات التجارة الحرة لمصر متعددة في النفاذ إلى أوروبا وأمريكا وإفريقيا مثل اتفاقية الكويز وآخرها البريكس، مشيرًا إلى أنه مع اللقاء التاريخي بين الرئيس السيسي وأردوغان ستكون هناك استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.

ووصل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 3.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغ حجم الواردات المصرية 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.

يذكر أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، للقاهرة، هي الأولى له كرئيس، منذ زيارته لمصر كرئيس للوزراء في سبتمبر عام 2012.