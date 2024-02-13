الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متى بشاى: نتوقع ضخ 10 مليارات دولار استثمارات تركية فى مصر

متى بشاي
متى بشاي

قال متى بشاي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين- الأتراك، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى زيارة رسمية إلى مصر، غدًا الأربعاء، يمهد لفترة جديدة من العلاقات الاقتصادية الممتدة بين البلدين. 

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ملفات مهمة عقب زيارة الرئيس أردوغان لمصر غدًا 

أضاف بشاي، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن زيارة الرئيس التركي "أردوغان" تحمل العديد من الدلالات، إذ تؤكد حرص تركيا على تعزيز العلاقات الثنائية، الاقتصادية والسياسية، مع مصر. 

وتابع: إن الزيارة تتضمن وضع العديد من الملفات على طاولة النقاش بين البلدين، أبرزها الملفات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جاب الملفات السياسية، ومن المتوقع مناقشة أحداث غزة والأوضاع في ليبيا والعراق والسودان، مؤكدا أن الزيارة تساعد على خلق آلية عمل تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. 

الملف الاقتصادى والاستثمارى بين مصر وتركيا 

وتوقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين- الأتراك، أن يصل حجم الاستثمارات المتوقع تنفيذها عقب زيارة الرئيس التركي، إلى ما بين 5 و10 مليارات دولار، وأبرزها في الصناعات التكميلية والهندسية وعدادات المياه والمحابس وصناعة المنسوجات والزجاج.

وأوضح أنه يمكن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تعزيز التجارة والاستثمار المشترك، وتسهيل تدفق رءوس الأموال، والاتفاق على سعر الصرف، بالإضافة لتبادل الخبرات والتقنيات في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة. 

وأشار إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا يحقق الإرادة السياسية المشتركة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة للبلدين.

ملفات هامة زيارة الرئيس أردوغان العلاقات الثنائية مصر 10 مليار دولار استثمارات

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