متي بشاي: مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال فرصة لرواج السلع المحلية

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المقاطعة الشعبية للمنتجات والسلع التي تدعم شركاتها الأم دولة إسرائيل، فرصه جديدة للمنتجات المصرية للاستعادة قاعدتها الجماهيرية وإقبال المستهلك عليها من خلال تقديم منتج جيد بأسعار منافسة.

وأضاف “بشاي” في تصريحات له اليوم الخميس، أنه يجب على المصانع والمنتجين المصريين الاهتمام بالمنتج المحلي ليكون بأفضل صورة حتى يتمكن من جذب شرائح المجتمع المختلفة للإقبال عليه.

ولفت إلى أنهم خلال الفترة السابقة ومع ظهور فيروس كورونا وما تلاها من حرب روسية أوكرانية، ثبت أن الدول الأكثر صمودا في مواجهة الازمات هي الدول التي تهتم بتوفير المنتجات المحلية، وتستطيع تقليص حجم الواردات من السلع خلال الأزمات.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبه المستوردين، إن فترة المقاطعة يجب أن يستغلها المنتجون المصريون لتطوير المنتجات والوصول بها إلى جودة عالمية يمكنها تغطية السوق المحلي وأن يكون لها خطة تصديرية لغزو الأسواق الأخرى.