الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تهنئ السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأت جمعية  رجال الأعمال الأتراك والمصريين، برئاسة نهاد أكينجي، ونائبه المهندس حمادة العجواني، الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية ثالثة.

وأصدرت الجمعية بيانًا قالت فيه: تقدم جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تومياد خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية ثالثة.

وقالت الجمعية إنهم يتطلعون إلى مواصلة وزيادة التعاون مع مصر في الفترة القادمة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لمصر وتركيا.

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وأوضح العجواني، أن رجال الأعمال المصريين والأتراك على ثقة بأن الرئيس السيسي سيواصل العمل على تعزيز العلاقات بين مصر وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والنقل والطاقة.

وأضاف العجواني، أن الجمعية تدعم خطط مصر للإصلاح الاقتصادي والتنمية الصناعية، مؤكدا تواصل العمل مع حكومة البلدين من أجل تحقيق هذه الأهداف.

جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين عبد الفتاح السيسي مصر تركيا تومياد

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