الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يصوت في الانتخابات الرئاسية

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال

أدلى الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد “الشرقاوي” أن أداء الصوت واجب وطني واستحقاق دستوري هام وحث جميع الأعضاء وأسرهم والعاملين على أداء الواجب الدستوري وضرورة المشاركة والنزول لصناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن هذا سلوك وطني حضاري يحمل رسالة قوية للعالم تعبّر عن مدى تحضّر هذا الشعب ومدى قدرته على الاختيار الديمقراطي ورسم خريطة المستقبل.

ما نشهده  سلوك حضارى واقبال غير مسبوق

وأعرب الشرقاوى عن شكره وتقديره للدوله المصرية وللهيئة الوطنية للانتخابات الذين ضربوا نموذجًا هامًا فى التنظيم والترتيب وحسن استقبال المواطنين وتسهيل عمليات التصويت فى جو من البهجة والسرور فى كافة اللجان مع حدوث مساعدات خاصة لكبار السن والمرضى. 

وأعرب الشرقاوي عن شكره وتقديره للدولة المصرية وللهيئة الوطنية للانتخابات التي ضربت نموذجًا هامًا في التنظيم والترتيب وحسن استقبال المواطنين وتسهيل عمليات التصويت في جو من البهجة والسرور في كافة اللجان، مع حدوث مساعدات خاصة لكبار السن والمرضى.

وفي السياق، أكد الشرقاوي على أن بناء الدول يبدأ من ممارسة العمل السياسي والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري، وأن كل ما يمكن تنفيذه في ملفات الاقتصاد والاجتماع وحياة المواطنين يأتي من المشاركة والاختيار الصحيح.

واختم تصريحه بأن هذا العُرس الديمقراطي في ظل التحديات التي تواجه مصر في الخارج هو عبارة عن رسالة قوية بأن الشعب المصري العظيم على مدار التاريخ هو القادر على إدارة أموره في تماسك يجعله في أمان وأمن، مهما اشتدت الأزمات.

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