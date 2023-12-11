الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رؤساء منظمات المجتمع المدنى يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

أكد رؤساء جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى بيان مشترك على أهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية. 

وقال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المشاركة فى الانتخابات هى أبسط الرسائل التى يمكن تقديمها من المستثمرين للقيادة السياسية للوقوف صفا واحدا تجاه كل التحديات الإقليمية والعالمية . 

كما أكد الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن المشاركة سلوك حضاري وحق دستوري والشعب المصري يؤدي امام العالم اداء غير مسبوق في نسب ومعدلات الحضور، مؤكدا على دعمه الكبير للاستقرار السياسي  بتصويته للرئيس  عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية. 

ومن جانبه، حث المهندس مصطفى أبو حديد رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية جميع المستثمرين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات دعما للاستقرار وحفاظا على مصر من كل التوترات السياسية والعسكرية التى تحيط بنا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

عاجل.. عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

عاجل.. كواليس مكالمة ساخنة.. ماذا دار بين بوتين ونتنياهو خلال 50 دقيقة؟

رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: الصعايدة معاك يا سيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال