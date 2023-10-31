عضو "رجال الأعمال المصريين": الصناعة أسرع الطرق لتنمية سيناء

أكد أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة أسرع الطرق لتحقيق تنمية سريعة وحقيقية لسيناء، حيث تمثل 17% من الناتج المحلي وحققت طفرة في زيادة الصادرات لنحو 32 مليار دولار، إضافة إلى أنها تستوعب 25% من العمالة.

أضاف الزيات أن توطين الصناعات في سيناء من خلال إقامة مناطق صناعية متخصصة بها يمثل فرصة كبيرة لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة السياسية لنمو الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأكد أن تنمية سيناء، الآن، أصبحت أسهل بعدما نجحت الحكومة في الـ8 سنوات الماضية في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات من خلال المشروعات القومية في الطرق والبنية التحتية وإنشاء الموانئ الجافة وإقامة 17 منطقة صناعية في 15 محافظة تضم 5300 منشأة صناعية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تركز في هذه المرحلة على تنمية العامل والصانع لرفع كفاءة العامل نفسه بالاهتمام بالتنمية البشرية، بعدما حققت إنجازات غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار، وذلك بتشجيع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفني، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة.