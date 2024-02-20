الثلاثاء 20 فبراير 2024
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سياسي

"صحة النواب" تتفقد مستشفى نصر النوبة ودراو المركزي بأسوان

النائبة سهير عبد
النائبة سهير عبد الحميد

تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، مستشفى نصر النوبة المركزي بأسوان بصحبة النائب أيمن فواد نائب النوبة للوقوف على مدى الخدمة الطبية المقدمة للأهالي لوحدتي الغسيل الكلوي وقسم الاستقبال وباقي الأقسام التي لم يتم الانتهاء منها.


جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرا للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.


وطالب الوفد بسرعة الانتهاء من المباني الأخرى الملحقة للمستشفى وسرعة بدء التنفيذ في أعمالها وافتتاحها لشمولها لكافة التخصصات مطالببين بتحديد جدول زمني للانتهاء من الأعمال.

 

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كما تفقدت اللجنة البرلمانية من لجنة الصحة بمجلس النواب مستشفى دراو المركزي واستقبل النائب أحمد صالح عضو مجلس نواب والدكتور توفيق محمد مدير المستشفى الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية في المستشفى القديم والمبنى الجديد المجهز بالكامل مطالبين بسرعة نقل ووضع خطه تشغيل لمستشفى دراوي المركزي الجديد في الفترة القادمة. 

لجنة الصحة مجلس النواب النائبة سهير عبد الحميد مستشفي نصر النوبه النائب ايمن فواد الخدمة الطبية

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