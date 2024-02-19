وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى رمد أسوان ويستمع لشكاوي المواطنين

تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبدالحميد، اليوم الاثنين، مستشفى رمد أسوان، ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة؛ لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل الوفد كل من: الدكتور تامر أحمد علي مدير مستشفى رمد أسوان، والدكتور إيهاب عماد حنفي مدير فرع هيئة الرعاية في أسوان ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية، ومن ديوان عام المحافظة إيرين وديع نائب مدير العلاقات العامة، واصطحبوا الوفد البرلماني في جولة تفقدية لأقسام المستشفى المكون من أربعة طوابق وتشمل الطواريء والعيادات الخارجيه وقسم الإشاعة والمعامل وقسم العمليات والعناية والقسم الداخلي واستراحة الأطباء والصيدلية.

أفضل خدمة ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل

واستمع الوفد البرلماني للمواطنين بمستشفى الرمد للوقوف على مدى الخدمة المقدمة إليهم ومدى رضاهم عنها لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل، كما استمع الوفد للطاقم الطبي لرمد أسوان للوقوف على جاهزية الأقسام بعد تفقد سكن الأطباء وقسم العمليات.

استعدادات المحافظة لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قام بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان اليوم؛ لمتابعة استعدادات المحافظة في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.

ويضم الوفد البرلماني النائبة سهير عبدالحميد والنائب محمود العزب والنائب مكرم رضوان والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة راوية مختار والنائبة جمان عمارة والنائب محمود ابو الخير ونواب محافظة أسوان النائب علي البدري خالد رضوان والنائبة ريهام عبد النبي.