الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى رمد أسوان ويستمع لشكاوي المواطنين

النائبة سهير عبد
النائبة سهير عبد الحميد

تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبدالحميد، اليوم الاثنين، مستشفى رمد أسوان، ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة؛ لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

 

واستقبل الوفد كل من: الدكتور تامر أحمد علي مدير مستشفى رمد أسوان، والدكتور إيهاب عماد حنفي مدير فرع هيئة الرعاية في أسوان ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية، ومن ديوان عام المحافظة إيرين وديع نائب مدير العلاقات العامة، واصطحبوا الوفد البرلماني في جولة تفقدية لأقسام المستشفى المكون من أربعة طوابق وتشمل الطواريء والعيادات الخارجيه وقسم الإشاعة والمعامل وقسم العمليات والعناية والقسم الداخلي واستراحة الأطباء والصيدلية. 

أفضل خدمة ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل

واستمع الوفد البرلماني للمواطنين بمستشفى الرمد للوقوف على مدى الخدمة المقدمة إليهم ومدى رضاهم عنها لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل، كما استمع الوفد للطاقم الطبي لرمد أسوان للوقوف على جاهزية الأقسام بعد تفقد سكن الأطباء وقسم العمليات.

استعدادات المحافظة لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل 

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قام بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان اليوم؛ لمتابعة استعدادات المحافظة في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.

ويضم الوفد البرلماني النائبة سهير عبدالحميد والنائب محمود العزب والنائب مكرم رضوان والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة راوية مختار والنائبة جمان عمارة والنائب محمود ابو الخير ونواب محافظة أسوان النائب علي البدري خالد رضوان والنائبة ريهام عبد النبي.

لجنة الصحة مجلس النواب مستشفي رمد اسوان الجولة الميدانية المنشآت الصحية

مواد متعلقة

إسكان الشيوخ: منظومة النقل تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية

تيسير مطر: قطاع الطرق والكبارى فى مصر يشهد طفرة غير مسبوقة

حسام الخولي: عدم صيانة مشروعات النقل يؤثر سلبا على الاستثمارات

برلمانى: "النقل" من أهم المحاور فى مصر ومن المشروعات المساعدة على جذب الاستثمار

"طاقة الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى فى "إيجبس 2024" اتسمت بالشفافية والمصارحة

بهاء أبوشقة: منظومة النقل بمصر تمثل شريان الحياة

نبيل دعبس: السكة الحديد كانت تستحق التطوير والتأهيل بسرعة للنهوض بخدماتها

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيًا على تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

الاحتلال الإسرائيلى يخشى من قرار "العدل الدولية" بشأن الأراضى الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟