عضو بـ"الشيوخ" عن فشل مجلس الأمن فى إيقاف الحرب على غزة: العالم فقد إنسانيته

العدوان علي غزة فضح ازدواجية المعايير وسبه في تاريخ البشرية

أدان النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، فشل مجلس الأمن بتصويته برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن العالم فقد إنسانيته، وأن حرب غزة والتى راح ضحيتها أكثر من 29 ألف شهيد كشفت الخذلان وزيف وازدواجية المعايير التى يتعامل بها الغرب، وأن ما يتغنى به من شعارات الحريات وحقوق الإنسان حبر على ورق.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرب غزة فضحت أصحاب الشعارات الكاذبة، وفشل مجلس الأمن هذه المرة سبه في تاريخ البشرية، بعد دعوان ممنهج ومجازر يندي لها الجبين، أعطى الغرب والولايات المتحدة لإسرائيل صك القتل بالموافقة على إزهاق أرواح الأبرياء في مجازر سيقف التاريخ أمامها كثيرًا.



وأضاف عبد العزيز، أن الدولة المصرية برغم هذا الصورة المظلمة، فإنها مستمرة وماضية في دعم القضية الفلسطينية برفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وأن مصر لم ولن تتخلى عن قضية العرب فلسطين.

وتابع أن المساعدات المصرية مستمرة ولن تتوقف وأن الدور المصري في تقديم كل سبل الدعم وسلاسل الشاحنات المحملة بالأغذية ستزيد، ولن تتوقف برغم العدوان الإسرائيلي على القطاع وعلى المدنيين في غزة.

كان مجلس الأمن الدولي قد صوت اليوم، برفض مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق الفيتو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.