تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس، اليوم، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية صقر غباش والوفد المُرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ورحب المستشار عبدالرازق بأعضاء الوفد الإماراتي رفيع المستوى، مؤكدًا أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات وتطلعه لتدعيمها على كافة المستويات في ظل خصوصية العلاقة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان.

وأكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر والإمارات ودورها الكبير ليس في تحقيق مصالح الشعبين المصري والإماراتي فقط بل والشعوب العربية والإسلامية كلها في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات خاصة ما يحدث في غزة وما يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق من كوارث إنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ الدور المصري والإماراتي الداعم لإنهاء الحرب على غزة ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء غزة.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لحسن وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد منذ حضوره القاهرة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإماراتية دائمًا لها طبيعتها الخاصة لافتًا إلى أن مصر هي قلب العروبة النابض ولها مكانتها الكبيرة ولا بد من التنسيق معها حول كافة القضايا والتحديات لافتًا إلى توحد الرؤى بين مصر والإمارات نحو الوقوف مع أهلنا في غزة.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.