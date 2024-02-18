الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية للحكومة

عبدالوهاب عبدالرازق
عبدالوهاب عبدالرازق

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عددًا من تقارير اللجان النوعية المختلفة إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وقال "عبدالرازق" خلال الجلسة العامة، إن عددا من اللجان النوعية أعدت 5 تقارير بشأن 5 اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب وتمت دراستها ومناقشتها بتلك اللجان وتم إعداد تقارير بشأنها وضمت تلك التقارير العديد من التوصيات، كما أنه تم إعداد تقرير آخر من إحدى اللجان النوعية بشأن طلب مناقشة عامة مقدم من أحد النواب، وتمت مناقشة وإعداد تقرير بشأنه واحتوى التقرير على عدد من التوصيات لذا تحال كل تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدما من النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوًا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن الاقتصاد المصرى من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال "مطر" إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ اخبار مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتى من مضابط الجلسات العامة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

تفاصيل أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان 2024

"عودة الملك".. صحف بريطانيا تعلق على تألق محمد صلاح أمام برينتفورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس