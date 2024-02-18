رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية للحكومة

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عددًا من تقارير اللجان النوعية المختلفة إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وقال "عبدالرازق" خلال الجلسة العامة، إن عددا من اللجان النوعية أعدت 5 تقارير بشأن 5 اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب وتمت دراستها ومناقشتها بتلك اللجان وتم إعداد تقارير بشأنها وضمت تلك التقارير العديد من التوصيات، كما أنه تم إعداد تقرير آخر من إحدى اللجان النوعية بشأن طلب مناقشة عامة مقدم من أحد النواب، وتمت مناقشة وإعداد تقرير بشأنه واحتوى التقرير على عدد من التوصيات لذا تحال كل تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدما من النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوًا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن الاقتصاد المصرى من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال "مطر" إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.