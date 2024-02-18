مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتى من مضابط الجلسات العامة

صدق مجلس الشيوخ على مضبطتي المجلس رقمي 15 و16 جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال رئيس المجلس إن الأمانة العامة قد قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا على كل الأعضاء ووجه عبدالرازق كلامه للأعضاء، قائلا: “هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على المضبطتين ولم يبد أي نائب أي ملاحظة، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان تصديق المجلس على المضبطتين قائلا: لذا أعلن تصديق المجلس على المضبطتين”.

ويناقش المجلس خلال جلستة العامة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وأشار النائب في طلبه إلى أن قطاع النقل يشهد سباقًا تاريخيًّا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مؤكدًا أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ في طلبه إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.