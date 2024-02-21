الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"صحة النواب" تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية بأسوان

مجلس النواب
مجلس النواب

تفقد وفد برلماني من لجنة الشون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبدالحميد، الذي يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان، مشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي بمنطقة السباعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرًا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

 وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات والتشغيل

واستقبل رئيس جهاز مدينه والسباعية محمود عليان، الوفد البرلماني، واصطحب الوفد في جولة تفقدية لمشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي، والذي أكد وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات والتشغيل قبيل موعد ٦/٣٠ لتكون صرح طبي يخدم أهالي المدينه والذي يقام علي مساحه ١٠ آلاف متر مربع يشمل اقسام الطواريء والحوادث ومدرسه تمريض ومباني تشمل كافه التخصصات.

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحه للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان ريس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان ووكيل وزارة الصحة بأسوان دكتورة حنان انور ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامة. 

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب النائبة سهير عبدالحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود أبو الخير والنائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الألفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائبة جمان عمارة والنائبة ريهام عبدالنبي والنائب علي البدري.

وكان قد تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، مستشفى نصر النوبة المركزي بأسوان بصحبة النائب أيمن فواد نائب النوبة للوقوف على مدى الخدمة الطبية المقدمة للأهالي لوحدتي الغسيل الكلوي وقسم الاستقبال وباقي الأقسام التي لم يتم الانتهاء منها.

لجنه الشون الصحية مجلس النواب منطقة السباعية محافظة أسوان وزير الصحة التأمين الصحي

مواد متعلقة

دفاع النواب: تكريم الداخلية لأبنائها من الشهداء والمصابين رسالة شكر وعرفان

"صحة النواب" تتفقد مستشفى نصر النوبة ودراو المركزي بأسوان

عضو بـ"الشيوخ" عن فشل مجلس الأمن فى إيقاف الحرب على غزة: العالم فقد إنسانيته

محافظ البحر الأحمر يستجيب لمطالب "رياضة النواب" بتخصيص أراضي لإقامة مراكز شباب

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية