"صحة النواب" تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية بأسوان

تفقد وفد برلماني من لجنة الشون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبدالحميد، الذي يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان، مشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي بمنطقة السباعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرًا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات والتشغيل

واستقبل رئيس جهاز مدينه والسباعية محمود عليان، الوفد البرلماني، واصطحب الوفد في جولة تفقدية لمشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي، والذي أكد وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات والتشغيل قبيل موعد ٦/٣٠ لتكون صرح طبي يخدم أهالي المدينه والذي يقام علي مساحه ١٠ آلاف متر مربع يشمل اقسام الطواريء والحوادث ومدرسه تمريض ومباني تشمل كافه التخصصات.

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحه للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان ريس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان ووكيل وزارة الصحة بأسوان دكتورة حنان انور ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامة.

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب النائبة سهير عبدالحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود أبو الخير والنائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الألفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائبة جمان عمارة والنائبة ريهام عبدالنبي والنائب علي البدري.

وكان قد تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، مستشفى نصر النوبة المركزي بأسوان بصحبة النائب أيمن فواد نائب النوبة للوقوف على مدى الخدمة الطبية المقدمة للأهالي لوحدتي الغسيل الكلوي وقسم الاستقبال وباقي الأقسام التي لم يتم الانتهاء منها.