الأربعاء 21 فبراير 2024
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سياسي

دفاع النواب: تكريم الداخلية لأبنائها من الشهداء والمصابين رسالة شكر وعرفان

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس  النواب، بتكريم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عددًا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية أمس، مؤكدًا أن التكريم تقليد كريم ومشكور يحرص عليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تقديرًا من سيادته لأبنائه الذين قدموا جهودًا وتضحيات من أجل الوطن، ورسالة شكر وعرفان لمن أضاء لنا بدمائهم طريق المستقبل.

بطولات وتضحيات الشرطة هي ثمن الاستقرار والأمن الذي ننعم به

وأضاف المصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن أعضاء البرلمان المصري ولجنة الدفاع تثمن وتقدر وتجل هذا التكريم، والتضحيات الكبيرة التي قدمتها الشرطة المصرية على مر العصور، وأن المجهودات والتضحيات التي قدمتها الداخلية وبذلت وما زالت تبذل في سبيل مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، هي ثمن الاستقرار والأمن الذي ننعم به الآن بتوفيق من الله وبعزيمة الأبطال من ضباط وأفراد وجنود الشرطة البواسل.

وبعث وكيل دفاع النواب برسالة شكر وتقدير لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن البلاد، مؤكدًا أن دماءهم وتضحياتهم كانت النور الذي أضاء لنا والأجيال القادمة مستقبلنا وحاضرنا.

وأشاد المصري بالمستوى المشرف الذي وصل له ضباط وزارة الداخلية في التدريب واستخدام أحدث الوسائل العلمية المتطورة في كشف الجريمة، مؤكدًا أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أحدث طفرة نوعية وغير مسبوقة في تطوير جهاز الشرطة أثناء أداء رسالتها السامية في حفظ الأمن، وأن الصحوة الأمنية التي نعيشها الآن نتاج جهد وعرق وتضحية من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في حفظ وطنهم الغالي مصر، وأن النتائج والنجاحات التي ترجمتها الأرقام هي نتاج فكر مستنير من قيادة وزارة الداخلية.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد كرم عددًا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وقام بتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية أمس، تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية.

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