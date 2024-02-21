حملة الرئيس السيسى تكرم اتحاد شباب المصريين بالخارج عبر "زووم"

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين في أكثر من ٤٠ دولة عربية وأوروبية وإفريقية، وذلك عبر تطبيق زووم، تقديرا لجهودهم المبذولة في الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على حشد أبناء الجاليات المصرية للتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تقدم المستشار محمود محمود فوزى بالشكر، للدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وأعضاء الاتحاد من أبناء مصر فى الخارج، على ما قاموا به من جهود متميزة أثناء الانتخابات الرئاسية والأداء المتميز للمصريين بالخارج فى كل دول العالم، والتى كانت انطلاقة موفقة للعملية الانتخابية ودافعا رائعا لأبناء مصر فى الخارج.

كما عبر العميد وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكر الحملة العميق لأبطال مصر من المصريين فى الخارج، وأنهم كانوا على قدر المسئولية تماما وكانوا علي تواصل دائم مع الحملة، مؤكدًا أن الحملة مستمره فى التواصل دوما مع كل من يدعم الوطن.

من جانبه؛ أشاد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالجهد المتميز للحملة فى التواصل مع المصريين فى الخارج مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذا النجاح المستحق، لافتا إلى أن تلك الصورة المتميزة لأبناء مصر فى الخارج كانت اعترافًا بما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهود مخلصة وعمل دءوب ومستمر فى خدمة الوطن ولرفعة أبنائه.

وأعرب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، عن شكره لشركاء النجاح من أعضاء اتحاد شباب المصريين حول العالم وكل من شارك فى دعم مصر والوقوف بجوار الوطن، مؤكدا أن الاتحاد سيستمر فى شراكة حقيقية مع الحملة الرئاسية فى كل ما يخدم الوطن وأبناءه وأن الفترة القادمة ستشهد استمرار الدولة بالاهتمام بأبناء مصر بالخارج.

وتحدث الدكتور محمد البقرى عن ضرورة استمرار تلك الروح المتميزة لأبناء مصر فى الخارج واستثمارها فى العمل بمشروعات قوية ومدروسة فى المرحلة القادمة.

وقال الإعلامى علاء خليل أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن هذا التناغم الرائع بين الحملة الرئاسية بأمينها العام المستشار محمود فوزى والمدير التنفيد العميد وسام صبرى، وأعضاء الحملة مع منسقين الحملة بالخارج كان له أثر كبير فى هذه الصورة المتميزة والتى ظهرت عليها الانتخابات الرئاسية بالخارج، والذى يستحقها رئيس مصر القوى الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأثنى خليل على الجهود المتميزة للنائب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وجولاته بالخارج لتنسيق الجهود بين الأعضاء وتنفيذ لقاءات مستمرة مع الأعضاء للترتيب الجيد، وطالب علاء خليل بخروج قانون المصريين بالخارج للنور، والذى سيكون له أثر بالغ فى قلوب أبناء مصر فى الخارج.

من ناحيته قال المحاسب محمد شحاتة رئيس الجالية المصرية فى قطر، إن الانتخابات الرئاسية فى قطر كانت نموذجا مشرفا من الالتحام بين أبناء مصر هناك، وأثنى على جهود الحملة ومتابعتها وأن التكليفات المستمرة من النائب محمود حسين وحضوره لقطر وعقده أكثر من عشرة اجتماعات كان لها أثر بالغ فى توحيد الصفوف وقدم الشكر لرجل الأعمال الدكتور ميسر صديق، والأستاذ فاروق شعبان وجميع أعضاء حملته.

وطالب شحاتة بتكريم اسم المرحوم حسن محمد برديسي والذى توفى قريبا، وكان له دور مهم فى الانتخابات رغم ظروفه المرضية.