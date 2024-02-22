الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فضحت جرائم الاحتلال

سلوى أبو الوفا
سلوى أبو الوفا

قالت النائبة سلوي أبوالوفا، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، جاءت قوية وكاشفة لما ترتكبه دولة الإحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

الدفاع عن القضية الفلسطينية


وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن مرافعة مصر في ضوء مذكراتها التي تقدمت بها ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تعكس الدعم والدفاع عن القضية الفلسطينية.
 
ولفت إلى أن مصر مدافعة طوال تاريخها عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه، مشيرة إلى أن موقف مصر ثابت منذ أحداث السابع من أكتوبر وداعم للشعب الفلسطيني ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.


وأشارت إلى أن مصر في مرافعتها دحضت أكاذيب وادعاءات دول الاحتلال الإسرائيلي بشأن معبر رفع، مؤكدة أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، وأن دولة الاحتلال تتعمد عدم إيصال المساعدات للفلسطينيين الذي يتعرضون لحرب إبادة جماعية.

محكمة العدل مصر مجلس النواب القضية الفلسطينية فلسطين معبر رفح

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