الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الخارجية": مصر اتهمت إسرائيل دوليًا بالانتهاكات فى فلسطين

المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو زيد

أعلن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تتوقع أن يتبع الرأي الاستشاري الذي سيصدر من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال للأراضي الفلسطينية تحرك سياسي على مستوى الأمم المتحدة لإصدار قرار ينهي هذه الممارسات غير القانونية والمخالفة للاتفاقيات والمرجعيات الدولية.

وأكد أبو زيد، خلال حواره مع خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" على قناة "ON" أن العالم أصبح يرى بوضوح من هو المعترض على وقف العنف والنار في الأراضي الفلسطينية، ومن هو المنعزل سياسيًا وأخلاقيًا عن المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورًا مهمًا في البحث عن حلول والتفاوض وتقديم المساعدات الإنسانية، ولكنها تعرقل الجهود الدولية لحل الأزمة داخل مجلس الأمن.

وأضاف أن إسرائيل تستغل الوضع الحالي لتمدد الحرب والأزمة، وتتجاهل صوت الولايات المتحدة، مطالبًا الدول الكبرى بتحمل مسئولياتها لإصلاح المنظومة الدولية والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وشرح أن مصر قدمت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية تتضمن السياق العام للقضية الفلسطينية، والجوانب الموضوعية المتعلقة بالاختصاص والآثار القانونية للحالة الاحتلالية والانتهاكات الناجمة عن الاستيلاء على الأرض بالقوة وممارسة العنصرية.

وتابع أن مصر وجهت رسالة مباشرة وواضحة ضد إسرائيل واتهمتها لأول مرة بالعنف والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، قائلًا: "الصياغة القانونية دقيقة جدًا، وتعبر عن موقف الدولة المصرية من هذه المشكلة.. إسرائيل تحاول تبرير ممارساتها بأنها تدافع عن نفسها".

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