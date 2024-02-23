الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد رأس الحكمة.. صفقة أخرى من "العيار الثقيل" فى القريب العاجل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتمتع بسواحل كبيرة جدًا على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنقله قناة "إكسترا نيوز": "نحن نرسي بهذه الصفقة الاستثمارية الاستثنائية غير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يريد أن يكرر نموذج هذه الصفقة".

وأشار إلى أن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن أو التجمعات، سواء على ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط، والتي ستكون تكرارًا لهذه المجموعة من المشروعات.

وأكد أن بيان مجلس الوزراء بالأمس أوضح أن هذه الصفقة مُقدِمة لصفقات كبرى، موضحًا أن هناك مجموعة أخرى من المشروعات التي تحضرها الدولة كي تطرحها عالميًا في القريب العاجل، وكلها من مستوى العيار الثقيل على مستوى الصفقة الحالية.

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء اكسترا نيوز

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